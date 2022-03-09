Російська історикиня Таїрова-Яковлєва: імперські мрії Росії виросли у фашизм, і винні всі росіяни. Але Україна переможе!

Тетяна Таїрова-Яковлєва під час презентації книжки "Мазепа. Хроніка православного шляхтича. Руїна" в Батурині, 8 жовтня 2021 року

Російська історикиня Тетяна Таїрова-Яковлєва, яка спеціалізується на історії Гетьманщини, записала звернення для українців, у якому порівняла путінську Росію з нацистською Німеччиною і висловила переконання, що Україна обов’язково переможе.

“Для мене те, що відбувається, – це особиста трагедія. Не тільки тому, що останні 30 років я займаюся дослідженням історії України і маю дуже багато друзів по всій Україні. А й тому, що мені дуже соромно, що я – росіянка“, – сказала Таїрова-Яковлєва українською мовою.

“Мені дуже соромно за мою вітчизну. Колись ми дуже тішилися Росією Собчака та Єльцина, демократичною. Коли ми вперше піднімали триколор – ми дійсно мріяли, що це буде демократична нова Росія.

Як сталося, що імперські мрії та те, що Ленін колись називав «великодержавним шовінізмом», трансформувалося у фашизм?

Ми про це будемо багато дискутувати, писати багато книжок. Потім, у майбутньому. Після перемоги. Після вашої перемоги“, – наголосила професорка Інституту історії Санкт-Петербурзького державного університету.

“Я не маю жодних сумнівів, що з Україною все буде дуже добре. Що це буде величезна, потужна європейська держава. А от із майбутнім Росії все буде набагато більш трагічно”, – спрогнозувала вона.

Те, що зараз відбувається з Росією, історик порівняла з Німеччиною після Першої світової війни – коли прагнення реваншу трансформувалося у нацизм. І тільки знищення всіх цих мрій і величезні кошти, які заплатила за нацистські злочини Німеччина, відкрили для неї нову майбутність.

Таїрова-Яковлєва також наголосила, що в цій трансформації Росії винні, серед інших, і “всі російські професори” – як ті, хто перешкоджав оприлюдненню правдивих фактів про історію українсько-російських відносин, так і ті, хто просто мовчав.

“Винні всі росіяни. І передусім – журналісти”, – визнала професорка.

При цьому вона зауважила, що “винні й ті сотні тисяч, мільйони українців, які живуть у Росії і мовчать. Наприклад, українські зірки”.

Також, на думку Таїрової-Яковлєвої, винні і ті її колеги-історики з усього світу, які підтримували імперські амбіції Росії.

“Я певна, що ви переможете. Що козацький дух живе. Слава Україні!” – підсумувала російська дослідниця.

Довідка

Тетяна Таїрова-Яковлєва – російський історик, докторка історичних наук, професорка кафедри історії народів країн СНД Інституту історії Санкт-Петербурзького державного університету.

Відома дослідниця української історії часів Гетьманщини та Козацької доби, якій присвятила понад 30 років. Із них 18 років займається дослідженням біографії гетьмана Івана Мазепи.

За масштабну наукову працю “Мазепа” у 2008 році указом президента України Віктора Ющенка нагороджена Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Окрім того, знайшла й оприлюднила Батуринський архів, який вважався втраченим після знищення гетьманської столиці Батурина російськими військами.

Також завдяки їй було вперше видано повний, нецензурований Літопис Самійла Величка.

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