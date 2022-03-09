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Повітряні сили ЗСУ звітують про 56 збитих літаків та 82 гелікоптери ворога

09/03/2022 20:53

За дві доби, 8-9 березня, засобами протиповітряної оборони Повітряних сил ЗС України було знищено щонайменше вісім повітряних цілей в районі проведення операції Об’єднаних сил та на Київщині.

Про це ввечері в середу, 9 березня, повідомила пресслужба ПС ЗСУ.

“Винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ С-300 та “Бук”-М1 знищили чотири штурмовики Су-25, два вертольоти російських окупантів, також є підтвердження на дві збиті крилаті ракети“, – сказано в повідомленні.

Таким чином, за оперативними підрахунками, ПС називає такі втрати ворожої авіатехніки: літаки – 56, вертольоти 82 одиниці.

Нагадаємо, станом на вечір 7 березня ішлося про збиті 52 літаки і 69 гелікоптерів ворога.

Від “Новинарні“: фото літака, що впав у Києві на дачному масиві Осокорки, яке сьогодні поширювали в багатьох ЗМІ й соцмережах, насправді стосувалося події ще 25 лютого.

У зведенні ПС зазначається, що штурмовики та бомбардувальники Повітряних сил ЗСУ на різних стратегічних напрямках продовжують підтримувати дії Сухопутних військ і завдають ракетно-бомбові удари по колонах ворожої техніки.

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