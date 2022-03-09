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МО Росії визнало, що в Україні воюють їхні строковики. І потрапляють у полон

09/03/2022 17:00

Міністерство оборони РФ визнало, що на території України воюють російські військовослужбовці строкової служби.Раніше це заперечував Путін.

Заяву МО Росії цитує урядова інформагенція “РИА Новости”.

“На жаль, виявилося кілька фактів присутності військовослужбовців строкової служби в частинах російських збройних сил, які беруть участь у проведенні військової операції на території України”, – сказано в повідомленні. При цьому окозамилювачі додають, буцімто “практично всі такі військовослужбовці вже виведені на територію Росії”.

Москві довелося визнати і потрапляння в полон своїх строковиків.

У військовому відомстві країни-агресора заявили, що на один із підрозділів РФ, який виконує завдання тилового забезпечення, “скоїли напад”, “ряд військовослужбовців, у тому числі строкової служби, були захоплені“.

“Зараз вживаються вичерпні заходи щодо недопущення направлення військовослужбовців строкової служби до районів бойових дій та звільнення захоплених військовослужбовців”, – сказано в заяві.

Нагадаємо, 7 березня президент РФ Володимир Путін у зверненні до російських жінок пообіцяв їм, що не задіюватиме у військових діях на території України російських солдатів строкової служби та резервістів.
Москва також заперечує ведення масштабної війни проти України та обстріли цивільної інфраструктури, а також приховує свої втрати.

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