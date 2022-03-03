Окупант із “веселого” відео з “градами” потрапив у полон і визнав Путіна “х*йлом”

Українські військові взяли в полон бійця (імовірно, офіцера) збройних сил Росії, який у перші дні масштабного наступу на територію України зняв резонансне відео на тлі обстрілу з “градів”.

Чоловік стояв у полі на тлі чотирьох установок РСЗВ БМ-21 “Град”, які вели вогонь ракетами, посміхався і синхронно кивав головою. На його бронежилеті було прикріплено патч “Вони здохнуть, а ми в рай”.

Це відео поширювали в соцмережах з 25 лютого.

Однак уже 3 березня в месенджерах з’явилося інше відео – на ньому чоловік у формі ЗС Росії, дуже схожий на військового з першого відео, безпомічно лежить на ліжку, і його допит проводить український силовик ха кадром.

Полонений погоджується, що за ці дні він “багато переосмислив”, і погоджується, що “Путін – х*йло”. “Так, я впевнений. Хуйло”, – додає росіянин.

“ЗСУ прийде до всіх. Кудись одразу поділося все нахабство, і Путін миттєво став х*лом”, – коментують це відео українські телеграм-канали.

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