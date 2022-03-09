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Історія 6-річної дівчинки Тані Мороз, яка померла в блокадному Маріуполі від зневоднення

09/03/2022 00:13

Маріупольська міська рада розповіла історію 6-річної дівчинки Тані, яка померла від зневоднення в умовах блокади та про яку згадав президент Володимир Зеленський у денному зверненні.

Від першої особи про смерть дитини в телеграмі розповів мер Вадим Бойченко:

“Сьогодні я не маю слів. Як і немає більше емоцій. Маріуполь спіткало страшне горе. В результаті блокади нашого рідного міста померла ще одна дитина. Причина смерті – зневоднення. Ще раз. У Маріуполі померла дитина від зневоднення.

Моє серце сповнене болем і сповнюється ненавистю до фашистів, які взяли наш рідний Маріуполь у блокаду.

За цією історією – життя 6-річної Тані, яку ми дістали з-під завалів зруйнованого будинку.

Її мати загинула. Ми не можемо сказати, скільки часу наша маленька, сильна маріупольчанка боролася за своє життя. Ми не можемо собі уявити, скільки страждань довелося винести ні в чому не винній дитині. Останні хвилини свого життя вона була сама, знесилена, злякана, відчуваючи страшну спрагу”.

Страшне фото загиблої дитини, а також її ім’я і прізвище – Тетяна Мороз – оприлюднив журналіст Андрій Цаплієнко.

Мер Бойченко, крім іншого, заявив: “Це лише одна з багатьох історій Маріуполя, який виживає у блокаді вже восьму добу.

Окупанти з Росії цинічно позбавили пів мільйона маріупольців води, світла, тепла та зв’язку. Заблокували всі виїзди та в’їзди до міста. Залишили людей відрізаними від зовнішнього світу. Через цих негідників наш рідний Маріуполь потрапив у пастку гуманітарної катастрофи. Усі спроби доставити нашим землякам харчові продукти та медикаменти блокувалися російською армією. Як і блокувалися спроби евакуювати маріупольців і цим врятувати життя людей.

В результаті сталося те, що здавалося неможливим у ХХІ столітті. Для Європи – це страшна звістка. Для України це страшна реальність. А для Маріуполя – жахлива трагедія, сповнена несправедливості та болю. У той час як на відстані півтори тисячі кілометрів від Маріуполя у Варшаві чи Будапешті, у Мюнхені чи Парижі діти йдуть до школи, у нашому місті вони позбавлені такої можливості. Точніше, їх безжально та цинічно позбавили її. Позбавили мирного дитинства.

Але ми ще можемо врятувати їхнє мирне майбутнє. Маріуполь необхідно розблокувати. Терміново необхідно відкрити гуманітарний коридор та врятувати півмільйона маріупольців.

Ми також кричимо, що є сили, щоб світова спільнота ухвалила рішення про закриття неба над Україною. Це не поверне нашу милу Таню, але зможе захистити тисячі дитячих життів в Україні”.

Як зазначив у вечірньому звернення президент Зеленський, від початку російського вторгнення внаслідок бойових дій в Україні загинули вже 52 дитини.

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