Зеленський підписав указ про відкликання в Україну всіх миротворців

Українські миротворці в ДР Конго

Президент Володимир Зеленський підписав указ про відкликання українських контингентів, які беруть участь у міжнародних операціях з підтримання миру.

Про це ввечері 7 березня повідомив у фейсбуці заступник керівника офісу президента Андрій Сибіга.

“Президент України В.Зеленський прийняв рішення відкликати українських миротворців – високопрофесійних військових – з усіх місій у світі. Разом з обладнанням. Для посилення вже зараз нашої армії у відсічі російській агресії”, – зазначив Сибіга.

“У зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, з метою захисту суверенітету та територіальної цілісності держави… постановляю відкликати національний контингент і національний персонал, які беруть участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, до України з метою їхньої участі в захисті суверенітету та територіальної цілісності держави”, – йдеться в указі, фото якого долучив Сибіга.

Самого указу на сайті президента поки не розміщено.

Як відомо, наразі миротворчі контингенти України виконують завдання в ДР Конго (у складі 18-го окремого вертолітного загону ЗСУ), а також – по кілька осіб – у Косові, Боснії, Молдові, с.

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