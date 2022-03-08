Зеленський підписав указ про відкликання в Україну всіх миротворців

Президент Володимир Зеленський підписав указ про відкликання українських контингентів, які беруть участь у міжнародних операціях з підтримання миру.
Про це ввечері 7 березня повідомив у фейсбуці заступник керівника офісу президента Андрій Сибіга.
“Президент України В.Зеленський прийняв рішення відкликати українських миротворців – високопрофесійних військових – з усіх місій у світі. Разом з обладнанням. Для посилення вже зараз нашої армії у відсічі російській агресії”, – зазначив Сибіга.
“У зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, з метою захисту суверенітету та територіальної цілісності держави… постановляю відкликати національний контингент і національний персонал, які беруть участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, до України з метою їхньої участі в захисті суверенітету та територіальної цілісності держави”, – йдеться в указі, фото якого долучив Сибіга.
Самого указу на сайті президента поки не розміщено.
Як відомо, наразі миротворчі контингенти України виконують завдання в ДР Конго (у складі 18-го окремого вертолітного загону ЗСУ), а також – по кілька осіб – у Косові, Боснії, Молдові, с.
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