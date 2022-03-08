Завантаженість прикордонних пунктів пропуску: не радять їхати до ЄС через Польщу

Державна митна служба розповіла про найменш і найбільш завантажені пункти пропуску на західному кордоні України.

Переважна більшість тих, хто виїжджає з країни, перетинає кордон з Польщею. Найбільші черги на пунктах «Шегині» та «Краківець». Менш завантажені «Устилуг» і «Ягодин».

Пункти пропуску на кордоні з Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Молдовою завантажені мінімально або взагалі порожні.

Так, учора ввечері не було машин і пішоходів на ПП «Дзвінкове» (угорський кордон) та «Дякове» (на кордоні з Румунією).

Свіжі дані про довжину черг на кордонах митники наносять на інтерактивну карту.

За даними ООН, з України від початку нової агресії Росії виїхали більш як 1,7 мільйона громадян – переважно жінок, дітей і людей похилого віку.

При цьому десятки тисяч людей повернулися з-за кордону. До лав територіальної оборони в Україні стали більше 100 тисяч захисників.

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