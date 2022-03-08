“Повернись живим” за понад 18 млн грн придбав для аеророзвідки дрон, який допомагатиме нашим “Точкам-У”

Безпілотник Raybird 3. Фото: Повернись живим

Фонд “Повернись живим” придбав за 18,6 мільйона гривень безпілотний літальний апарат Raybird 3.

Про це команда фонду повідомила у вівторок, 8 березня.

“Завдяки вашій підтримці фонд придбав для українських аеророзвідників Raybird 3 — безпілотний літак, здатний виконувати задачі оперативно-тактичного рівня. Ця «пташка» — найкраща у своєму класі”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Raybird 3 може коригувати вогонь на відстані до 120 км.

“Відтак, літак здатен допомагати, у тому числі, ракетному комплексу «Точка-У», чия боєголовка важить майже 500 кг”, – наголошують у “ПЖ”.

Безпілотник складається з наземного комплексу керування, спеціальної катапульти і самого літака. Raybird 3 оснащений камерою, яка може передавати Full HD відео у режимі реального часу в діапазоні 120 км.

«Пташка» здатна літати до 24 годин, підіймається на висоту максимум у 3500 м, розганяється до 140 км/год і прямо зараз допомагає артилеристам масово прибирати з нашої землі російську техніку та військових.

Читайте також:

У Луганську згоріла нафтобаза. Окупанти кивають на наші “Точки”

“Точка У” вдарила по військовому аеродрому в Таганрозі