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“Повернись живим” за понад 18 млн грн придбав для аеророзвідки дрон, який допомагатиме нашим “Точкам-У”

08/03/2022 15:41

Фонд “Повернись живим” придбав за 18,6 мільйона гривень безпілотний літальний апарат Raybird 3.

Про це команда фонду повідомила у вівторок, 8 березня.

“Завдяки вашій підтримці фонд придбав для українських аеророзвідників Raybird 3 — безпілотний літак, здатний виконувати задачі оперативно-тактичного рівня. Ця «пташка» — найкраща у своєму класі”, – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що Raybird 3 може коригувати вогонь на відстані до 120 км. 

“Відтак, літак здатен допомагати, у тому числі, ракетному комплексу «Точка-У», чия боєголовка важить майже 500 кг”, – наголошують у “ПЖ”.

Безпілотник складається з наземного комплексу керування, спеціальної катапульти і самого літака. Raybird 3 оснащений камерою, яка може передавати Full HD відео у режимі реального часу в діапазоні 120 км.
«Пташка» здатна літати до 24 годин, підіймається на висоту максимум у 3500 м, розганяється до 140 км/год і прямо зараз допомагає артилеристам масово прибирати з нашої землі російську техніку та військових.

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