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У Луганську згоріла нафтобаза. Окупанти кивають на наші “Точки”

08/03/2022 13:55

У тимчасово окупованому Луганську згоріла нафтобаза, але окупанти кажуть, що це працювали українські ракетні тактичні комплекси “Точка-У”.

Відео пожежі та стовпів диму поширили очевидці надзвичайної події 7 березня.

Представники НЗФ заявляють, що по базі був нанесений удар з українського тактичного ракетного комплексу “Точка-У”, пишуть “Новости Донбасса”.

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