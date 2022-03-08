У Луганську згоріла нафтобаза. Окупанти кивають на наші “Точки”

У тимчасово окупованому Луганську згоріла нафтобаза, але окупанти кажуть, що це працювали українські ракетні тактичні комплекси “Точка-У”.
Відео пожежі та стовпів диму поширили очевидці надзвичайної події 7 березня.
Представники НЗФ заявляють, що по базі був нанесений удар з українського тактичного ракетного комплексу “Точка-У”, пишуть “Новости Донбасса”.
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