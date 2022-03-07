Уряд спільно з мобільними операторами запускають національний роумінг

Найбільші мобільні оператори України разом з урядом запускають послугу національного роумінгу, який дозволить перемикатися між мережами в разі проблем зі зв’язком.

Про це повідомили компанії в спільному пресрелізі 7 березня, передає “Економічна правда“.

Національний роумінг дозволить абонентам перемикатися на мережі інших операторів, якщо немає можливості використовувати сигнал свого мобільного оператора. Така можливість з’явиться вже 7 березня.

Послугу спільно запустили “Київстар”, “Vodafone Україна” та lifecell разом з Мінцифри, Держспецзв’язку, Нацкомісією з комунікацій та Асоціацією операторів зв’язку.

Перш за все, роумінг буде підключений в зоні активних бойових дій (Харківська, Херсонська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська, Кіровоградська, Миколаївська області), далі – в Чернігівській, Житомирській, Черкаській та Вінницькій областях, і згодом – на всій території України.

“При зникненні зв’язку одного оператора абонент зможе підключати вручну зв’язок іншого оператора”, – пояснюють оператори.

Задля надійного функціонування мережі оператори технічно реалізовуватимуть можливість користуватися національним роумінгом поступово. Спочатку національний роумінг буде підключений для абонентів контрактної форми обслуговування, а протягом трьох наступних днів буде підключена решта абонентів.

Як підключитися

Відключити в телефоні автовибір мережі.

Для Android: налаштування – мобільна мережа (підключення) – оператор.

Для iOS: параметри – стільникові дані – вибір мережі.

Знайти й вибрати доступну мережу вручну: Vodafone UA, UA-KyivStar чи Lifecell. Якщо зареєструватися не вдалося, треба спробувати ще раз або вибрати іншу мережу. Перевірити можливість проходження дзвінка, смс.

Що треба знати

Назва мережі може змінитися на ту, покриття якої використовується.

Національний роумінг не потребує додаткової плати від абонентів.

Тарифікація дзвінків та смс відбувається згідно з умовами тарифного плану вашого оператора.

Якщо не вдалося підключитися до мережі іншого оператора, спробуйте перезавантажити телефон.

Раз на день треба намагатися повернутися до мережі свого оператора – вручну або увімкнувши автовибір мережі.

Оператори зауважують, що підключення національного роумінгу передбачає значне навантаження на мережі, що може впливати на якість роботи деяких послуг.

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