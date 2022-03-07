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Уряд спільно з мобільними операторами запускають національний роумінг

07/03/2022 19:44

Найбільші мобільні оператори України разом з урядом запускають послугу національного роумінгу, який дозволить перемикатися між мережами в разі проблем зі зв’язком.

Про це повідомили компанії в спільному пресрелізі 7 березня, передає “Економічна правда“.

Національний роумінг дозволить абонентам перемикатися на мережі інших операторів, якщо немає можливості використовувати сигнал свого мобільного оператора. Така можливість з’явиться вже 7 березня.

Послугу спільно запустили “Київстар”, “Vodafone Україна” та lifecell разом з Мінцифри, Держспецзв’язку, Нацкомісією з комунікацій та Асоціацією операторів зв’язку.

Перш за все, роумінг буде підключений в зоні активних бойових дій (Харківська, Херсонська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська, Кіровоградська, Миколаївська області), далі – в Чернігівській, Житомирській, Черкаській та Вінницькій областях, і згодом – на всій території України.

“При зникненні зв’язку одного оператора абонент зможе підключати вручну зв’язок іншого оператора”, – пояснюють оператори.

Задля надійного функціонування мережі оператори технічно реалізовуватимуть можливість користуватися національним роумінгом поступово. Спочатку національний роумінг буде підключений для абонентів контрактної форми обслуговування, а протягом трьох наступних днів буде підключена решта абонентів.

Як підключитися

  1. Відключити в телефоні автовибір мережі.

Для Android: налаштування – мобільна мережа (підключення) – оператор.

Для iOS: параметри – стільникові дані – вибір мережі.

  1. Знайти й вибрати доступну мережу вручну: Vodafone UA, UA-KyivStar чи Lifecell.
  2. Якщо зареєструватися не вдалося, треба спробувати ще раз або вибрати іншу мережу.
  3. Перевірити можливість проходження дзвінка, смс.

Що треба знати

  • Назва мережі може змінитися на ту, покриття якої використовується.
  • Національний роумінг не потребує додаткової плати від абонентів.
  • Тарифікація дзвінків та смс відбувається згідно з умовами тарифного плану вашого оператора.
  • Якщо не вдалося підключитися до мережі іншого оператора, спробуйте перезавантажити телефон.
  • Раз на день треба намагатися повернутися до мережі свого оператора – вручну або увімкнувши автовибір мережі.

Оператори зауважують, що підключення національного роумінгу передбачає значне навантаження на мережі, що може впливати на якість роботи деяких послуг.

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Україна

Уряд спільно з мобільними операторами запускають національний роумінг

Найбільші мобільні оператори України разом з урядом запускають послугу національного роумінгу, який дозволить перемикатися між мережами в разі проблем зі зв’язком. Про це повідомили компанії в спільному пресрелізі 7...

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