Уряд спільно з мобільними операторами запускають національний роумінг

Найбільші мобільні оператори України разом з урядом запускають послугу національного роумінгу, який дозволить перемикатися між мережами в разі проблем зі зв’язком.
Про це повідомили компанії в спільному пресрелізі 7 березня, передає “Економічна правда“.
Національний роумінг дозволить абонентам перемикатися на мережі інших операторів, якщо немає можливості використовувати сигнал свого мобільного оператора. Така можливість з’явиться вже 7 березня.
Послугу спільно запустили “Київстар”, “Vodafone Україна” та lifecell разом з Мінцифри, Держспецзв’язку, Нацкомісією з комунікацій та Асоціацією операторів зв’язку.
Перш за все, роумінг буде підключений в зоні активних бойових дій (Харківська, Херсонська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська, Кіровоградська, Миколаївська області), далі – в Чернігівській, Житомирській, Черкаській та Вінницькій областях, і згодом – на всій території України.
“При зникненні зв’язку одного оператора абонент зможе підключати вручну зв’язок іншого оператора”, – пояснюють оператори.
Задля надійного функціонування мережі оператори технічно реалізовуватимуть можливість користуватися національним роумінгом поступово. Спочатку національний роумінг буде підключений для абонентів контрактної форми обслуговування, а протягом трьох наступних днів буде підключена решта абонентів.
Для Android: налаштування – мобільна мережа (підключення) – оператор.
Для iOS: параметри – стільникові дані – вибір мережі.
Що треба знати
Оператори зауважують, що підключення національного роумінгу передбачає значне навантаження на мережі, що може впливати на якість роботи деяких послуг.
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