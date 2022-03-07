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У Харкові затримали пілота збитого винищувача РФ, який бомбив місто

07/03/2022 10:36

У Харкові в понеділок, 7 березня, затримали пілота російського винищувача, збитого напередодні ввечері силами ППО над Харковом.

Як повідомив у своєму телеграм-каналі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, затримання провели військовослужбовці Нацгвардії.

“Це один із головних учасників та свідків злочинів, які російський агресор чинить проти мирного українського населення. Російський вбивця особисто здійснював 3 вильоти між Ізюмом і Балаклією. Окупант здав своїх координаторів та розповів про злочинні накази”, – розповів Синєгубов.

Як написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, збитий пілот – це підполковник Гешток Максим Сергійович.

Заступник командира полку 47-ї авіагрупи, що дислокується у Воронежі.

Командир полку – полковник Лобода.

Всього у в групі – 24 літаки, робочих – 15.

Як розповів затриманий убивця, наказ бомбити українські міста йому віддав командувач авіакорпусом генерал Маковець Олег Володимирович.

Командувач надсилав координати для бомбардування. Особисто затриманий пілот з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну здійснив три вильоти: 24.02, 03.03, 07.03.

Тим часом тривають пошуки другого російського пілота, який переховується десь у місті.

“Ймовірно, одягнений у форму льотного складу ЗС РФ! Просимо місцеве населення надати допомогу при затриманні пілота”, – закликають у Штабі оборони Харкова.

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