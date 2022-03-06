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Над Харковом збили ще один російський Су-25. ВІДЕО

06/03/2022 18:44

У небі над Харковом сили оборони збили російський літак.

Як повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, близько 18:15 у районі ХТЗ підрозділом Національної гвардії України із зенітно-ракетного комплексу був збитий винищувач ЗС Росії Су-25.

Літак упав у районі Кулиничів.

Пілот катапультуватися не встиг і загинув на місці. За іншими повідомленнями, пілота шукають.

Повітряна тривога в Харкові триває, на підльоті – нова партія рашистських винищувачів.

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