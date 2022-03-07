Російські окупанти на Миколаївщині обстріляли й пограбували швейцарського журналіста

Російські окупанти у Миколаївській області обстріляли і пограбували швейцарського журналіста.
Про це увечері 6 березня повідомили голова Кіровоградської облдержадміністрації Марія Чорна в телеграмі та Національна поліція у фейсбуці.
“Сьогодні ввечері до лікарні Кропивницького прибув іноземний журналіст Гійом Бріке (Guillaume Briquet), який був обстріляний військовими РФ біля населеного пункту Водяно-Лорине Миколаївської області.
Зі слів журналіста, після перетину ним українського блокпоста, розташованого на заправці «Прем’єра Оїл», він на своєму службовому автомобілі попрямував у південному напрямку. І буквально через декілька хвилин був обстріляний військами окупантів з близької відстані.
При цьому вони достовірно та чітко бачили, що авто використовується пресою, наявні відповідні позначення на автомобілі”, – написала Чорна.
За словами швейцарця, після обстрілу він одразу з’їхав на узбіччя. До нього підійшли військові армії РФ, представилися й обшукали його. Відібрали паспорт, 3000 євро готівкою, особисті речі, шолом, відзнятий на камеру матеріал, ноутбук.
Після цього журналіста відпустили, він сів в авто та поїхав у напрямку Кропивницького задля отримання медичної допомоги.
На блокпосту пораненого зустріли поліцейські Кропивницького, які допомогли чоловіку дістатися до лікувального закладу, де йому було надано медичну допомогу.
Як повідомили в поліції, журналіст має осколкові поранення (від уламків скла під час обстрілу) обличчя і передпліччя.
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