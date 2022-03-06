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Українське телебачення тепер можна дивитися в “Дії”

06/03/2022 15:40

Міністерство цифрової трансформації України повідомляє, що українське телебачення тепер можна дивитися у застосунку “Дія”.

“Щоб не дозволити окупантам блокувати наше телебачення та сіяти брехню, разом зі стримінговим сервісом Megogo запускаємо онлайн-трансляцію українських телеканалів у застосунку «Дія» – “Дія TV”. Завдяки йому українці матимуть безоплатний доступ до новин будь-де та будь-коли”, – йдеться у повідомленні.

У Мінцифри також пояснили, як скористатися послугою:

  • Оновіть застосунок “Дія”.
  • Зайдіть у розділ “Послуги”.
  • Оберіть “Дія TV” – і трансляція почнеться автоматично.

Нова послуга, йдеться у повідомленні, вже доступна для користувачів IOS та Android.

Зараз “Дія TV” транслює марафон єдності “Ми сильні разом”, до якого долучилися провідні українські телеканали. Згодом з’являться дитячий контент, розважальні та інформаційні програми.

Нагадаємо, 1 березня російські війська обстріляли Київську телевежу, внаслідок чого загинули п’ятеро людей, п’ятеро постраждали. На певний час зупинилася трансляція деяких телеканалів.

4 березня російські війська захопили телевежу і телерадіомовлення в Херсоні, ввімкнувши російські трансляції.

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Україна

Українське телебачення тепер можна дивитися в “Дії”

Міністерство цифрової трансформації України повідомляє, що українське телебачення тепер можна дивитися у застосунку “Дія”. “Щоб не дозволити окупантам блокувати наше телебачення та сіяти брехню, разом зі стримінговим сервісом Megogo...

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