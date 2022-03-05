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ЗСУ за добу збили шість повітряних суден Росії

05/03/2022 02:09

За день 4 березня протиповітряна оборона ЗС України збила три російські військові літаки та стільки ж гелікоптерів.

Про це ввечері в п’ятницю повідомила пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ”

“Сьогодні російські окупанти втратили три “грачі” – так називають штурмовики Су-25. Два із них на Чернігівщині, та один – під Волновахою.
Крім того, у свій останній політ сьогодні вирушили іще три вертольоти російських окупаційних військ.

Таким чином, за дев’ять днів війни українська протиповітряна оборона знищила щонайменше 39 російських літаків та 40 вертольотів!” – порахували в КПС.

У командуванні нагадали, що до повномасштабного вторгнення в Україну, авіаційне угруповання російської армії, зосереджене довкола українських кордонів, налічувало понад сімсот одиниць авіаційної техніки: 450 літаків, 250 вертольотів.

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