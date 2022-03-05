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У Гостомелі окупанти розстріляли 80-річного пенсіонера, який відмовився їх годувати

05/03/2022 18:06

У захопленому російською армією селищі Гостомель під Києвом загинув 80-річний Микола Мамчур, який відмовився годувати окупантів.

Про це ввечері в суботу, 5 березня, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

” Черговий нелюдський злочин окупантів: в Гостомелі вбито 80-річного Миколу Мамчура. Українського пенсіонера застрелили просто на порозі власного будинку”, – розповіли в Центрі страткому.

“80-річний Микола Мамчур, який все життя прожив у Гостомелі, до пенсії працював на скляному заводі, відмовився годувати непроханих гостей.
Як повідомляє журналіст Ігор Чичкан, «старого вбили усвідомлено та безжально… просто тому, що могли це зробити»”, – ідеться в дописі на ФБ-сторінці.

“Не забудемо. Не пробачимо. Помстимося за кожного. Земля горітиме під ногами у рашистів”, – заявляє Центр страткомунікацій.

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