Головнокомандувач ЗСУ Залужний отримав найвище звання генерала

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 4 березня оголосив про присвоєння генеральських звань групі українських військових керівників.
“Присвоїв звання генерала Залужному Валерію Федоровичу – Головнокомандувачу Збройних Сил України”, – сказав глава держави.
Як зазначає “Новинарня“, “генерал” – із жовтня 202о року найвище звання в українському війську. Воно прийшло за зміну “генералу армії”. Відповідний закон було ухвалено 4 жовтня 2020 року.
При цьому в табелі про ранги немає також звання “генерал-полковник”. Натомість є “бригадний генерал”, “генерал-майор” і “генерал-лейтенант”.
Крім того, президент присвоїв військові звання:
бригадного генерала полковнику Володимиру Швораку – заступнику командувача військ оперативного командування “Схід” Сухопутних військ ЗС України;
бригадного генерала юстиції полковнику юстиції – Сергію Мельнику, начальнику Військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
бригадного генерала – полковнику Артему Богомолову, заступнику командувача військ Оперативного командування “Захід”.
Читайте також:
Зеленський нагородив генерала Павлюка та ще 76 героїв і героїнь. 37 – посмертно. СПИСОК
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!