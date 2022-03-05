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Головнокомандувач ЗСУ Залужний отримав найвище звання генерала

05/03/2022 00:06

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 4 березня оголосив про присвоєння генеральських звань групі українських військових керівників.

“Присвоїв звання генерала Залужному Валерію Федоровичу – Головнокомандувачу Збройних Сил України”, – сказав глава держави.

Як зазначає “Новинарня“, “генерал” – із жовтня 202о року найвище звання в українському війську. Воно прийшло за зміну “генералу армії”. Відповідний закон було ухвалено 4 жовтня 2020 року.

При цьому в табелі про ранги немає також звання “генерал-полковник”. Натомість є “бригадний генерал”, “генерал-майор” і “генерал-лейтенант”.

Крім того, президент присвоїв військові звання:

бригадного генерала полковнику Володимиру Швораку – заступнику командувача військ оперативного командування “Схід” Сухопутних військ ЗС України;

бригадного генерала юстиції полковнику юстиції – Сергію Мельнику, начальнику Військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

бригадного генерала – полковнику Артему Богомолову, заступнику командувача військ Оперативного командування “Захід”.

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