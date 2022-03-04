ЗСУ відбили аеродром у Миколаєві. ВІДЕО

Українські військовослужбовці відбили аеродром Кульбакине у Миколаєві і підняли там державний прапор.
Про це ввечері в п’ятницю, 4 березня, інформує пресслужба Сухопутних військ Збройних сил України.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 9 – 04.03.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!