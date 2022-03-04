Захід боїться Третьої світової війни. Але вона вже почалася

Центр міста Харків після ракетного удару рашистів. Ілюстративне фото

Юрій Луканов

журналіст, автор двох книжок про війну

На другий день о четвертій годині ранку я в Києві був розбуджений вибухом такої сили, що я підскочив, як на пружині. Враження було таке, що вибух стався просто в мене під вікном.

Виявилося, українські сили протиповітряної оборони збили російську балістичну ракету. Її уламок впав за кілометр від мене. Але він справив жахливе враження.

Як це не парадоксально, він прочистив мені свідомість. Я став дивитися на речі простіше. Так от ще раз повторю: Третя світова вже відбувається.

Росія лише формально воює тільки проти України. Насправді вона веде війну проти всієї західної цивілізації.

Мало того, ця війна була оголошена публічно. Це зробив Владімір Путін на Мюнхенській безпековій конференції 2007 року.

Світ тоді не поставився до цього серйозно. Кожен наступний агресивний крок Путіна не отримував належної відсічі. Зовсім навпаки.

Після війни в Грузії президент США Барак Обама оголосив “перезавантаження” стосунків з Росією. І це було стратегічною помилкою. Замість обкласти агресора болючими санкціями, як це робиться тепер, йому дали зрозуміти, що наступні агресивні кроки не призведуть до серйозних наслідків.

Через шість років після Грузії Путін анексував Крим. Почав війну на Донбасі. Проти країни-агресора нарешті були запровадженні санкції, але практика показала, що вони були не досить ефективні.

І ось нарешті Путін оголосив і почав повномасштабну війну проти України. Його армія зазнала суттєвих поразок. Але він вдався до іншого підступного плану. Артилерія Путіна і його авіація бомблять мирні міста, в тому числі й столицю України Київ. Він вбиває мирне населення, він намагається деморалізувати народ, щоб люди почали вимагати, аби український уряд здався.

Нині Захід вжив безпрецедентні кроки з метою умиротворити президента-убивцю. Одначе Захід боїться вступати в пряму конфронтацію, пам’ятаючи про ядерний арсенал, який контролює Путін.

Так чи інак, у війну вже втягуються інші країни. Білорусь надала росіянам свої аеродроми і демонструє готовність ввести свої війська. Польща надала свої аеродроми Україні. Путінські літаки порушили територіальну цілісність Швеції. Путін погрожує Швеції й Фінляндії.

Хоч би як Захід уникав прямого втручання, рано чи пізно це станеться. Чим довше він відтягує цей крок — тим тяжчими будуть наслідки.

Санкції, звісно, є болючими, але вони війну не виграють.

Хоч як героїчно б’ється українська армія, але сили надто не рівні. Якщо Путін здолає чи ослабить Україну — наступним стане ЄС. Може, пора відмовитися від споглядання і почати діяти превентивно?

Для початку Захід мав би своїми засобами ППО закрити небо над Україною. Інакше українські міста будуть знищуватися далі. Крім того, існує ризик пошкодження атомних електростанцій, а це буде як вибух ядерної бомби.

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