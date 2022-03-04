Герої 24 омбр на Луганщині: вогонь і привіти рідним. ВІДЕО

24-та окрема механізована бригада ЗСУ імені Короля Данила, яка виконує завдання на Луганщині, відплачує ворогу за обстріли Сєвєродонецька та інших мирних міст краю й України.
Хлопці передають привіт рідним і близьким.
Все буде Перемога!
Відео: Станіслав Кухарчук, Сергій Дубінін
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