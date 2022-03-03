Військові Білорусі відмовляються наступати на Україну

Білоруська військова колона, яка вишикувалася в стрій у селі Михайло-Коцюбинське на Чернігівщині, відмовляється рухатися далі в бік України.
Про це вдень у четвер, 3 березня, інформує видання “Дзеркало тижня” із посиланням на власні джерела.
Йдеться про кілька сотень одиниць техніки. Зокрема “Смерчі”, танки, “Піони”, БМП, БТР бензовози та авто з піхотою.
Водночас самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країну хочуть нібито силою втягнути у війну Російської Федерації проти України.
“Нас просто хочуть заштовхати на війну в Україні спеціально, щоби ми оголили решту наших кордонів, а потім із вами розберуться швидко, ми навіть з України не встигнемо повернутися, щоб вас захистити. Це тактика. А стратегія у них – розібратися з Росією та з нами заодно. Ми розгадали їхні задуми, не просто розгадали, ми маємо достатньо інформації для цього… Ми боротимемося і вмиратимемо на нашій землі”, – сказав Лукашенко у відеозверненні.
Нагадаємо, 1 березня речник регіонального управління сил тероборони “Північ” Віталій Кирилов підтвердив, що в Чернігівську область зайшли білоруські війська.
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