В ОП сподіваються, що НАТО незабаром “закриє небо” над Україною

В офісі президента України сподіваються, що військові сили Заходу незабаром “закриють небо” над Україною для бойових ракет і літаків РФ, які б’ють по критичній інфраструктурі та по цивільних жителях в Україні.

Про це заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк в коментарі LIGA.net 3 березня.

Відповідаючи на питання, чи є якісь новини щодо безполітної зони, чи, можливо, Україна отримає якісь засоби проти ракет/літаків, Подоляк відповів, що “немає жодного сумніву, що закрити небо над Україною гостро необхідно”.

“Росія використовує найжорстокіші засоби ведення війни. Насамперед проти мирних громадян. Крилаті ракети, авіабомбардування мирних міст і житлових кварталів, ударні вертольоти. Будь-яка людина на землі може уявити, що це означає: коли на звичайний житловий будинок падає авіабомба або коли ракетним ударом знищується університет. Світ не повинен просто спостерігати за таким жорстоким застосуванням повітряних засобів”, – пояснив Подоляк насамперед для Заходу.

Він наголосив, що закрити небо над Україною – “це реальний порятунок життів тисяч людей, які можуть стати жертвами ракетних ударів та авіанальотів у найближчі тижні”.

Радник керівника ОП переконаний, що таке рішення військово-політичного керівництва країн НАТО стало б переломним моментом у війні та “однозначно” спричинило б швидке мирне рішення.

Він упевнений, що Москва не піде на пряме зіткнення із країнами Заходу.

“Росія може піти на вбивство, але не на самогубство. Тому зараз нам потрібна рішучіша поведінка західних країн”, – наголосив представник Банкової.

Подоляк резюмував тим, що дипломати МЗС постійно працюють із партнерами на Заході у цьому напрямі.

Контекст

Від ракетних та авіаударів ЗС РФ по населених пунктах України загинули вже сотні людей, ці бомбардування тривають. Саме з повітря російська армія завдає найбільшої шкоди Україні, і наша ППО не скрізь спроможна відбити ці удари.

Петиція українці до НАТО про запровадження “безпольотної зони” над Україною 2 березня дуже швидко набрала необхідний для розгляду мільйон голосів.

Водночас країни готові лише надавати зброю Україні, але не бажають застосовувати свої сили ППО на східному фланзі НАТО для захисту території України, оскільки це означатиме вступ Альянсу у прямий конфлікт з військами РФ.

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