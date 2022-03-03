Спортсменів з Росії та Білорусі усунули від участі в Паралімпіаді: організатори не можуть гарантувати безпеку

Міжнародний паралімпійський комітет усунув спортсменів з Росії та Білорусі від участі у зимових Паралімпійських іграх у Пекіні.

Про це йдеться в заяві МПК, оприлюдненій вранці 3 березня за київським часом.

Напередодні МПК дозволив росіянам та білорусам змагатися в нейтральному статусі, але тепер рішення змінилося.

“Упродовж останніх 12 годин із нами зв’язалася величезна кількість учасників Ігор. Вони сказали, що якщо ми не переглянемо наше рішення, воно, швидше за все, матиме серйозні наслідки для зимових Паралімпійських ігор 2022 року в Пекіні. Численні національні паралімпійські комітети, з деякими з яких зв’язалися їхні уряди, команди та спортсмени, погрожують не брати участь у змаганнях“, – зазначається в заяві.

Втім, як випливає із заяви МПК, чи не найбільше на це рішення вплинуло побоювання за те, що організаторам буде складно контролювати безпеку російських і білоруських спортсменів у паралімпійському селищі.

“Забезпечення безпеки спортсменів має першочергове значення, але ситуація в спортивних містечках загострюється і нині стала неприйнятною. У рамках паралімпійської місії ми зобов’язані гарантувати організацію успішних Паралімпійських ігор, забезпечувати переважання духу чесної гри, заборону насильства, контроль за ризиком для здоров’я спортсменів та дотримання основних етичних принципів.

Зважаючи на вищезазначене, а також зі метою збереження цілісності цих Ігор та безпеки всіх учасників, ми вирішили усунути від участі спортсменів із паралімпійських комітетів Росії та Білорусі”, – заявив голова МПК Ендрю Парсонс.

Тим часом паралімпійська збірна України, попри складнощі з добиранням у Китай, візьме участь у Паралімпіаді-2022 у повному складі.

Усього Україна на Паралімпіаду-2022 здобула 20 ліцензій, представлятимуть команду 29 атлетів – 20 спортсменів-паралімпійців та 9 спортсменів-гайдів. Змагатися українці будуть у двох видах спорту – біатлоні та лижних перегонах.

Паралімпійські ігри у Пекіні відбудуться з 4 по 13 березня. Усього на Паралімпіаді-2022 буде розіграно 78 комплектів нагород.

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