Путін розповів, як розрахується з родинами загиблих та покалічених в Україні військових РФ

Ілюстративне фото. Убиті російські окупанти - братська могила

Президент країни-агресора Росії Володимир Путін заявив, що за смерть російського солдата в Україні його родина отримає майже 7,5 млн рублів та додаткові виплати.

Таку цифру він озвучив під час “наради” із Радбезом Росії в четвер, 3 березня.

“Усім членам сімей військовослужбовців, які загинули під час спеціальної військової операції в Україні (так Путін називає війну в Україну – ред.), буде перераховано страхове забезпечення та одноразову допомогу – 7 млн 421 тисяча рублів. Також виплачуватиметься щомісячна грошова компенсація кожному члену сім’ї загиблих”, – цитує Путіна “Українська правда”.

Він також заявив, що вважає за необхідне встановити додаткову плату родинам загиблих у розмірі 5 млн рублів.

Окрім того, він обіцяє що всі поранені також отримають одноразову виплату у близько 3 млн рублів. А якщо під час війни з Україною військовий став інвалідом, то йому передбачається ще й щомісячні виплати.

Нагадаємо, що за тиждень повномасштабного вторгнення до України було знищено понад 9 тисяч окупантів. Таким чином, Росія має виплатити щонайменше 67 мільярдів рублів тільки одноразових виплат. Скільки це у доларах складно порахувати, адже курс рубля постійно падає.

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