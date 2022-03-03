Командування РФ “втратило контакт” із 8 тисячами своїх солдатів в Україні, – Данілов

Полонені російські солдати

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що в цей час командування російських військ не має контакту приблизно з 8 тисячами своїх військовослужбовців на території України.

Про це він повідомив увечері 2 березня в ефірі національного телемарафону.

“Цифра збільшується. На сьогодні РФ не має контакту приблизно з 8 тисячами своїх військовослужбовців. Це не означає, що вони всі загинули. За нашими розрахунками, загинули приблизно 6 тисяч, інші ще десь бродять, тому що вони побігли від цієї війни…” – сказав Данилов.

Він додав, що російські військові вирішили, що в лютому в Україні є квіти (і їх ними зустрічатимуть).

“Насправді тут є квіти, й вони мають назву “піони” (артсистеми – “Н”). Наша артилерія “піонами” криє всіх людей, які прийшли із загарбницькими намірами на нашу землю”, – заявив Данилов.

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