Навіть невизнане Україною Косово засудило вторгнення Путіна й готове прихистити в себе українців

Парламент Косова, незалежність якого Україна не визнає, засудив російську агресію проти України та висловлює готовність приймати українців, що втікають від війни.
Про це повідомляє “Балканський оглядач” в четвер, 3 березня.
“Парламент Республіки Косово найрішучішим чином засуджує незаконну, неспровоковану та невиправдану військову агресію та вторгнення Російської Федерації проти України, а також причетність Білорусі до цієї агресії”, – йдеться у резолюції.
За проголосували 94 депутатів. “Проти” не було жодного голосу, водночас, фракція косовських сербів “Сербський список” вийшла з залу перед голосуванням.
У резолюції депутати висловлюють підтримку Україні, засуджують атаки проти цивільного населення, привітали початок розслідування воєнних злочинів Міжнародним кримінальним судом і підтримали передачу справи з України до Міжнародного суду в Гаазі.
В резолюції наголошується, що косовське питання в колишній Югославії та гуманітарна інтервенція НАТО в Косово з метою зупинити державний апарат колишньої Югославії та Сербії не нагадує нинішню Україну та її легітимні інституції, і втручання сталося після десятиліть переслідування косовських албанців.
“Гуманітарна інтервенція НАТО мала на меті зупинити етнічну чистку у Косово та врятувати його від геноциду, спричиненого агресією Сербії, вислала 1 мільйон албанців, вбила понад 12 тис. мирних жителів, серед них понад 1300 дітей, вчинила понад 400 масових вбивств, зґвалтувала близько 20 тисяч жінок і дівчат, спалили сотні тисяч будинків, знищили майно, культурні, релігійні та історичні пам’ятки, пограбували артефакти”, – зазначається в документі.
Також парламент підтримав ініциативу уряду Косова розмістити 20 українських журналістів, а також висунув пропозицію щодо можливого розміщення до 5000 біженців з України.
За кілька днів до початку повномасштабної війни РФ проти України у Косові провели акцію солідарності з Україною, підсвітивши будівлю уряду кольорами українського прапора.
Днями Косово звернулося до США з проханням створити в країні постійну військову базу та прискореної інтеграції до НАТО з огляду на нову реальність, створену війною Росії проти України.
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