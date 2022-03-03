Навіть невизнане Україною Косово засудило вторгнення Путіна й готове прихистити в себе українців

Фото: Балканський оглядач

Парламент Косова, незалежність якого Україна не визнає, засудив російську агресію проти України та висловлює готовність приймати українців, що втікають від війни.

Про це повідомляє “Балканський оглядач” в четвер, 3 березня.

“Парламент Республіки Косово найрішучішим чином засуджує незаконну, неспровоковану та невиправдану військову агресію та вторгнення Російської Федерації проти України, а також причетність Білорусі до цієї агресії”, – йдеться у резолюції.

За проголосували 94 депутатів. “Проти” не було жодного голосу, водночас, фракція косовських сербів “Сербський список” вийшла з залу перед голосуванням.

У резолюції депутати висловлюють підтримку Україні, засуджують атаки проти цивільного населення, привітали початок розслідування воєнних злочинів Міжнародним кримінальним судом і підтримали передачу справи з України до Міжнародного суду в Гаазі.

В резолюції наголошується, що косовське питання в колишній Югославії та гуманітарна інтервенція НАТО в Косово з метою зупинити державний апарат колишньої Югославії та Сербії не нагадує нинішню Україну та її легітимні інституції, і втручання сталося після десятиліть переслідування косовських албанців.

“Гуманітарна інтервенція НАТО мала на меті зупинити етнічну чистку у Косово та врятувати його від геноциду, спричиненого агресією Сербії, вислала 1 мільйон албанців, вбила понад 12 тис. мирних жителів, серед них понад 1300 дітей, вчинила понад 400 масових вбивств, зґвалтувала близько 20 тисяч жінок і дівчат, спалили сотні тисяч будинків, знищили майно, культурні, релігійні та історичні пам’ятки, пограбували артефакти”, – зазначається в документі.

Також парламент підтримав ініциативу уряду Косова розмістити 20 українських журналістів, а також висунув пропозицію щодо можливого розміщення до 5000 біженців з України.

За кілька днів до початку повномасштабної війни РФ проти України у Косові провели акцію солідарності з Україною, підсвітивши будівлю уряду кольорами українського прапора.

Днями Косово звернулося до США з проханням створити в країні постійну військову базу та прискореної інтеграції до НАТО з огляду на нову реальність, створену війною Росії проти України.

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