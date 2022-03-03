Макрон після розмови з Путіним дійшов висновку, що “найгірше ще попереду”

Президент Франції Еммануель Макрон після розмови з президентом РФ дійшов висновку, що “найгірше ще попереду”, бо Путін прагне захопити всю Україну.
Про це, як повідомляє “Європейська правда” з посиланням на BFMTV, заявили у Єлисейському палаці за підсумками розмови Макрона і Путіна в четвер, 3 березня.
Як повідомили в адміністрації французького лідера, Путін висловив Макрону велику рішучість продовжувати наступ з метою “взяти під контроль” всю країну.
Під час їхньої півторагодинної розмови російський президент сказав, що операція російської армії “розвивається за планом Москви” (ха-ха – “Н”). Він сказав, що ситуація буде загострюватися, “якщо українці не приймуть його умови”.
“Президент Макрон очікує, що найгірше ще попереду, враховуючи те, що сказав йому президент Путін”, – повідомили у Єлисейському палаці.
Путін також підтвердив, що має намір провести “денацифікацію” України, про що він заявляв з початку війни.
За словами помічника Макрона, президент Франції засудив брехню Путіна про війну в Україні.
Телефонне спілкування двох президентів тривало 1 годину 30 хвилин. Це була вже третя розмова між президентами РФ і Франції з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.
Після цієї розмови Макрон подзвонив президенту України Володимиру Зеленському.
Напередодні у зверненні до французів Макрон сказав, що прагне і надалі “зберігати контакт з Кремлем”, щоб намагатися таким чином зупинити війну.
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