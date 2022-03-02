Зеленський змінив голів Черкаської й Одеської ОДА

Президент Володимир Зеленський змінив голів Одеської та Черкаської обласних державних адміністрацій на професійних військових.

Відповідні укази оприлюднені на сайті президента.

Так, замість Сергія Гриневецького Одеську ОДА очолив Максим Марченко.

Марченко – полковник Збройних сил України. У 2015-2017 роках був командиром 24-го окремого штурмового батальйону Айдар. У 2018-2021 роках – командир 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу. Брав безпосередню участь у бойових діях на сході України, під його керівництвом було проведено багато успішних операцій.

Черкаську ОДА замість Олександра Скічка очолив Ігор Табурець.

Табурець – генерал-майор, тривалий час працював у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. У лютому цього року був призначений радником тодішнього голови ОДА Скічка.

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