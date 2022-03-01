КМДА очолив професійний військовий

Київську міську державну військову адміністрацію очолив генерал Микола Жирнов.
Про це під час звернення у вівторок вдень, 1 березня, повідомив президент України Володимир Зеленський.
“Оборона столиці – понад усе. Тому я ухвалив рішення призначити головою Київської міської державної військової адміністрації професійного військового, щоб гарантувати оборону міста, щоб блокувати ворогу підступи до нашої столиці, щоб у киян було все необхідне. Головою міської адміністрації буде генерал Жирнов Микола Миколайович. Служив командуючим Сил підтримки. На високому рівні організував інженерне забезпечення бойових дій з боку ЗСУ в 2014-2015 роках. Зараз – в РНБО, державний експерт служби військової безпеки”, – сказав президент.
“Віталій Кличко залишається мером Києва. У нього буде своя сфера відповідальності. І тепер це буде спільна робота мера і голови військової адміністрації. Після війни повернемо усе на свої місця в столиці”, – додав глава держави.
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