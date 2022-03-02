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Розвідка США з’ясовує, чи Путін раціонально ухвалює рішення, – CNN

02/03/2022 22:24

Пріоритетним завданням розвідки Сполучених Штатів Америки в останні дні стало з’ясування, який ментальний стан президента Російської Федерації Володимира Путіна і як це впливає на його рішення щодо війни в Україні.

Про це інформує сайт CNN з посиланням на два власні експертні джерела.

Розвідка отримала вказівку збирати інформацію про те, у якому стані Путін і як він відреагував на об’єднану і жорстку реакцію Заходу, якої, ймовірно, не очікував.

Ця робота почалася паралельно з тим, як спеціалісти, що тривалий час спостерігають за Путіним, почали публічно заявляти: він все більш знервований та ірраціональний.

За словами співрозмовників, не надходило жодних конкретних вказівок на те, що загальний стан Путіна суттєво змінився.

Також припускають, що глава Кремля зараз може тиснути на США і союзників, намагаючись переконати йти на його умови з побоювань, що він зробить щось гірше.

Але є і ознаки того, що рішення очільника Кремля щодо України були нетиповими, що дехто пов’язує із його тривалою ізоляцією під час пандемії коронавірусу.

Таких припущень додалося після його промови щодо України 22 лютого, рішення йти на повномасштабне вторгнення і непрямої погрози ядерною зброєю.

1 березня керівник розвідки США заявив, що у них немає ґрунтовної інформації про стан Путіна.

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