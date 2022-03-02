Проросійського мера Кремінної на Луганщині Володимира Струка знайшли мертвим

Мера Кремінної на Луганщині Володимира Струка знайшли мертвим.

Про це повідомив у ФБ радник глави МВС Антон Геращенко.

“Знайдено вибитим голову кременецької ОТГ Луганської області Володимира Струка, колишнього депутата Луганської облради. 2014 року він був активним прибічником “ЛНР”. Потім виїхав на вільну від тимчасової окупації частину Луганської області”, – пише Геращенко.

Колишній “регіонал”, Струк двічі обирався головою Кременецької ОТГ.

“В останній тиждень активно вів проросійську позицію, агітуючи депутатів ОТГ до комунікації з РФ та “ЛНР”, збирав депутатів з цього приводу. 01.03.2022 заява від дружини, що викрали невідомі в камуфляжній формі. Причина смерті (попередньо) вогнепальне поранення в область серця.

Весь державний апарат України – СБУ, МВС, прокуратура, суди 8 років нічого не могли зробити з відвертим сепаратистом Струком. Бо в нього було багато грошей. Скоріш за все, за підтримки з РФ. Але коли російські війська підійшли за 15 км до Кремінної, Володимира Струка судили судом народного трибуналу. Судячи з усього, розстріляний невідомими патріотами як зрадник за законами військового часу”, – зробив висновок Геращенко.

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