Послання Байдена: українці – стіна, санкції – будуть, до війни не долучимося

“Президент Путін думав, що він зможе в’їхати в Україну – і світ перевернеться. Натомість він зустрів стіну сили, яку він ніколи не уявляв. Він зустрів український народ”.

Це слова зі звернення президента США Джо Байдена до Конгресу. Щорічне послання “Про стан справ у країні” він виголосив ввечері 1 березня (о 4:00 на 2 березня за київським часом), і тема російської агресії проти України зайняла в цій промові перше місце.

“Війна Путіна була навмисною і неспровокованою. Він відкидав зусилля для дипломатії, він думав, що Захід і НАТО не дадуть відповіді. І він думав, що може розділити нас тут, вдома. Путін помилявся, ми були готові”, – сказав Байден, маючи на увазі допомогу Україні та посилення східного флангу НАТО в ЄС.

Джо Байден у своєму виступі нагадав, що президент РФ розпочав війну проти України, та не шкодував компліментів волелюбному українському народові.

Члени Конгресу вшанували українців оваціями стоячи.

Президент США двічі повторив, що “Путін прорахувався”: і щодо народу України, який всіма силами захищає Вітчизну, і щодо ООН і НАТО, які єдині у своїй позиції та діях.

Байден нагадав про санкції, які застосовують проти Путіна і Росії в усьому світі, але вказав, що військові США не воюватимуть на боці України проти РФ.

Говорячи про санкції, Байден офіційно заявив, що Сполучені Штати закривають американський повітряний простір для російських авіарейсів та приватних літаків.

“Сьогодні я оголошую, що ми разом із союзниками закриваємо наш повітряний простір для всіх російських авіарейсів”, – наголосив президент США.

Нагадаємо, раніше Євросоюз ухвалив рішення про закриття повітряного простору ЄС для повітряних суден, зареєстрованих у Росії, а також транспорту, який належить або зафрахтований російською юридичною чи фізичною особою. До цих санкцій, зумовлених війною, яку Росія веде в Україні, приєдналося багато інших країн.

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