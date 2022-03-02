ЄС має розробити план відбудови України на €100 млрд, – прем’єр Польщі

Матеуш Моравецький

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що після закінчення війни громадяни України повинні бачити надію.

Тому він запропонував Європейському Союзу розробити план відбудови нашої держави на 100 мільярдів євро, повідомив PAP у вівторок, 1 березня.

“Нам потрібен план відбудови, про який я говорив з президенткою Єврокомісії. Наприклад, 100 мільярдів євро, профінансовані Європейським Союзом для того, щоб у найближчі роки знищена інфраструктура, знищені школи, лікарні, розбомблені житла могли бути відбудовані” – сказав прем’єр Польщі.

Також Моравецький наголосив на важливості створення для України інвестиційного пакета. Адже зараз економіка нашої держави потребує нових вкладень та нових робочих місць.

До уваги потрібно брати енергетичну безпеку, як основний елемент відбудови держави.

“Якби війна щонайшвидше закінчилась і призвела до того, що наша частина Європи нарешті стала незалежною від російського газу, нафти і вугілля. Це необхідна умова для миру в регіоні у довгостроковій перспективі”, – заявив Моравецький.

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