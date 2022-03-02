Лавров назвав нову мету “операції” в Україні

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що завдання так званої “операції” в Україні – визначити конкретні види ударних озброєнь, що ніколи не будуть розгорнуті.

Про це вдень у середу, 2 березня, інформує “РИА Новости”.

Крім того, Лавров назвав позитивним кроком заяву президента Володимира Зеленського про бажання отримати від Росії гарантії безпеки, і РФ під час другого раунду переговорів з Україною готова обговорювати це питання.

Також глава МЗС країни-окупанта сказав, що Україна “має пройти процедуру денацифікації, як у минулому Німеччина”.

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