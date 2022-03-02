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На Київщині російські окупанти вбили дитячу лікарку Марину Калабіну, яка везла пораненого

02/03/2022 02:00

1 березня від рук російських окупантів на Київщині загинула дитячий лікар Марина Калабіна, яка везла пораненого небожа для госпіталізації.

Як передає “Новинарня“, про це ввечері у вівторок повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

“Сьогодні російські терористи забрали життя медика – Марини Калабіної!!! Лікарки-анастезіологині Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії. Лікаря від Бога.
Її машину розстріляли, коли вона везла пораненого племінника до лікарні з села Кухарі на Київщині (Вишгородський район – “Н”)”, – розповів міністр у фейсбуці.

“Це нелюди, терористи, і це точно не має залишитись безкарним!”

– наголосив Ляшко.

“Зранку я звертався до російських медиків із закликом засудити дії тирана, вийти на площі з вимогою зупинити війну і стати на захист колег, українських медиків.
Ввечері – чергова смерть лікаря, і мої слова: ідіть ви окупанти, на хуй, разом зі своїм кораблем! Ми вам цього не пробачимо!” – заявив міністр.

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Україна

На Київщині російські окупанти вбили дитячу лікарку Марину Калабіну, яка везла пораненого

1 березня від рук російських окупантів на Київщині загинула дитячий лікар Марина Калабіна, яка везла пораненого небожа для госпіталізації. Як передає “Новинарня“, про це ввечері у вівторок повідомив міністр...

Війна з Росією

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