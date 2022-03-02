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Біля залвокзалу Києва впали уламки ракети, котра цілилася в Міноборони чи командування “сухопутки”

02/03/2022 22:15

У Києві відбувся ракетний удар, ціллю якого могло бути Міністерство оборони або Командування Сухопутних військ ЗСУ. Зрештою, уламки впали в районі Південного залізничного вокзалу.

Про атаку повідомила увечері в середу, 2 березня, Укрзалізниця.

“Російські терористи завдали авіаційного удару по Південному залізничному вокзалу в Києві, де відбувається евакуація тисяч українських жінок і дітей. Снаряд вдарив поблизу готелю Ibis, будівля вокзалу встояла і зазнала незначних ушкоджень. Інформація про постраждалих уточнюється. Рух поїздів продовжується”, – йдеться в повідомленні УЗ.

“Українська правда” з посиланням на джерела пише, що перша ракета росіян була випущена в Міністерство оборони, але її збила система ППО. Уламки ракети впали біля біля Південного залізничного вокзалу. Поруч із готелем Ibis.

Ще однією ймовірною метою удару могло бути командування Сухопутних військ на Лук’янівці.

Журналіст Андрій Цаплієнко додає, що внаслідок удару пошкоджено теплотрасу, частина Києва може опинитися без опалення.

Cудячи з лаконічного повідомлення Сухопутних військ, у них все добре: кажуть, що ситуація 4.5.0.

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