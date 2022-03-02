Росія завдала ракетного удару по іноземному судну в порту “Ольвія”

Ілюстративне фото. порт "Ольвія"

Сьогодні російські військові завдали декілька ракетних ударів по судну у порту Ольвія, яке перебуває під прапором Бангладешу. Наразі на судні пожежа, на її ліквідацію було відправлено 2 буксири.

Про це повідомила пресслужба Адміністрації морських портів України у середу, 2 березня.

За даними відомства, судно обстріляли о 17:25. Воно стояло на рейді у порту, на якірній стоянці № 363.

Військово-морські сили Росії завдали декілька рекетних ударів. Один з пострілів потрапив у надбудову. На судні почалася пожежа.

“Для порятунку екіпажу направлено 2 буксири. За попередніми даними постраждалих немає”, — додали в АМПУ.

Морський порт “Ольвія” розміщений на лівому березі Бузького лиману за 25 км від Миколаєва.

За час повномасштабного вторгнення, з 24 лютого, флот РФ вже обстріляв 2 цивільні судна та 2 судна захопили у полон (у тому числі пошуково-рятувальне судно Сапфір, що виконувало гуманітарну місію).

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