Президент присвоїв генеральські звання

Указом №80/2022 від 28 лютого президент Володимир Зеленський присвоїв генеральські звання:
генерал-майора
– бригадному генералу ЛІТВІНОВУ Сергію Петровичу, командувачу військ оперативного командування “Захід” Сухопутних військ Збройних Сил України;
бригадного генерала:
– полковнику ГЕСЮ Олегу Анатолійовичу – заступнику командувача повітряного командування “Захід” Повітряних Сил Збройних Сил України;
– полковнику ГОЛУБЦОВУ Сергію Миколайовичу – командувачу повітряного командування “Центр” Повітряних Сил Збройних Сил України;
– полковнику ДОРОШКУ Ігорю Миколайовичу – начальнику штабу – заступнику командувача повітряного командування “Захід” Повітряних Сил Збройних Сил України;
– полковнику ЛИСТОПАДУ Валентину Антоновичу – заступнику командувача Повітряних Сил Збройних Сил України.
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