Оператор “Північного потоку – 2” офіційно оголосив про банкрутство

Оператор російського газогону “Північний потік-2” змушений був оголосити себе банкрутом через санкції Заходу.
Як передає “Економічна правда”, про це повідомила в інтерв’ю швейцарському SRF міністерка економіки кантону Цуґ Сільвія Тальманн-Ґут.
Вона наголосила, що оператор газогону між Росією та Німеччиною сильно постраждав від санкцій країн Заходу та мусив звільнити понад сотню співробітників.
Тальманн-Ґут прямо заявила, що компанія оголосила про банкрутство у вівторок, 1 березня.
Вона зазначила, що у кантоні це не єдина компанія з російським капіталом, яка може піти таким шляхом.
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