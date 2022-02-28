“Переговори важкі”: Подоляк лаконічно прокоментував 5-годинний діалог з Росією

Михайло Подоляк

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк назвав переговори з Росією в Прип’яті “важкими”, але запевнив, що розмова тривала без будь-яких ультиматумів.

Про це Подоляк написав після переговорів увечері в понеділок, 28 лютого.

“Переговори важкі. Щоправда, вже без будь-яких обов’язкових ультиматумів. Російська сторона, на жаль, все ще вкрай необ’єктивно дивиться на запущені нею руйнівні процеси”, – йдеться в його дописі в твітері.

Переговори важкі. Щоправда, вже без будь-яких обов'язкових ультиматумів. Російська сторона, на жаль, все ще вкрай необ'єктивно дивиться на запущені нею руйнівні процеси. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 28, 2022

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