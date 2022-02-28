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Переговори на Прип’яті: українська сторона повідомила результат першого раунду

28/02/2022 18:31

Переговори між Україною та Росією на Прип’яті завершилися, сторони їдуть в столиці (Київ та Москва) для подальших консультацій та підготовки до наступного раунду переговорів.

Про це після 18:00 заявив радник глави офісу президента України Михайло Подоляк. 

“Російська та українська делегації провели раунд переговорів, основною метою якого було обговорення питань припинення вогню на території України та бойових дій. Сторони визначили низку пріоритетних тем, з яких намітилися певні рішення. Заради того, щоби ці рішення отримали певні можливості для імплементації і логістичних рішень, сторони їдуть на консультації у свої столиці, – сказав Подоляк.

Наступні переговори, з його слів, мають відбутися найближчим часом.

Він додав, що сторони обговорили можливість проведення найближчим часом другого раунду переговорів, на яких ці теми матимуть конкретну практику розвитку”, — сказав Подоляк.

Представник сторони РФ Володимир Мединський повідомив, що наступний раунд переговорів РФ і України відбудеться на польсько-білоруському кордоні.

Термін – найближчі дні.

Переговори тривали орієнтовно п’ять годин.

Нагадаємо, що до складу делегації увійшли: голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

Ключове питання перемовин – негайне припинення вогню та відведення військ із території України.

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