На Харківщині за держзраду затримали мера міста, його заступника і поліцейських

Олександр Брюханов

У Харківській області за державну зраду затримали міського голову Південного Олександра Брюханова, його заступника, а також керівника місцевого райвідділку поліції і дільничного інспектора.

Про це вдень у понеділок, 28 лютого, інформує керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“Сьогодні пройшла спецоперація військових. Затримані мер Південного Олександр Брюханов, його заступник, керівник місцевого райвідділку поліції і дільничний інспектор за статтею “державна зрада”, – йдеться у повідомленні.

Синєгубов зазначив, що це попередження тим, хто досі не зрозумів, що у нас війна, і дозволяє собі переговори із ворогом.

“Ми не дамо здавати жодного сантиметру нашої землі. Це не просто слова. Військові надалі попереджають: затримкою вони проявили лояльність. Цитата: «розстрілювати будуть на місці»”, – наголосив голова ОВА.

Напередодні, 27 лютого, на Харківщині також відкрили кримінальне провадження щодо міського голови Куп’янська Геннадія Мацегори, який у відеозверненні заявив, що місто переходить під владу країни-агресора. Прокуратура інкримінує йому посягання на територіальну цілісність і недоторканність України особою, яка є представником влади, та державну зраду (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК України).

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