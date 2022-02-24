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Зеленський скликає РНБО для введення воєнного стану

24/02/2022 06:25

Президент Зеленський скликає Раду національної безпеки і оборони. РНБО введе воєнний стан.

Про це сказав секретар Радбезу Олексій Данілов у коментарі “Українській правді” о шостій ранку 24 лютого.

Також, за інформацією “УП”, небо над Україною закрили.

 

Раніше цього ранку президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, після чого Росія вдалася до масованого ракетного удару по Україні.

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