Ворожа техніка РФ порушила кордон в Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях, – ДПСУ

Ворожа техніка Російської Федерації порушила кордон в Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях.
Про це вранці у четвер, 24 лютого, повідомила Державна прикордонна служба України.
Зазначається, що наступу російських військ через державний кордон передує артилерійський обстріл, далі рухається військова техніка.
“Російська військова техніка, в тому числі броньована порушила державний кордон в Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях. Зокрема в Чернігівській області ворожа техніка пройшла через пункти пропуску «Сеньківка» та «Гремяч» і на інших напрямках.
Також рух колон відбувся через пункт пропуску «Бударки» в Харківській області та на напрямку пункту пропуску «Мілове» в Луганській області”, – йдеться в повідомленні.
Обстрілу піддалися більшість прикордонних підрозділів та прикордонні наряди Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей.
“За наявною інформацією серед прикордонників низка військовослужбовців зазнала поранень”, – інформують у пресслужбі.
Військовослужбовці ДПСУ разом зі Збройними силами вживають всіх заходів, щоб зупинити ворога.
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