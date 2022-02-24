Ворожа техніка РФ порушила кордон в Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях, – ДПСУ

Ілюстративне фото

Ворожа техніка Російської Федерації порушила кордон в Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях.

Про це вранці у четвер, 24 лютого, повідомила Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що наступу російських військ через державний кордон передує артилерійський обстріл, далі рухається військова техніка.

“Російська військова техніка, в тому числі броньована порушила державний кордон в Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях. Зокрема в Чернігівській області ворожа техніка пройшла через пункти пропуску «Сеньківка» та «Гремяч» і на інших напрямках.

Також рух колон відбувся через пункт пропуску «Бударки» в Харківській області та на напрямку пункту пропуску «Мілове» в Луганській області”, – йдеться в повідомленні.

Обстрілу піддалися більшість прикордонних підрозділів та прикордонні наряди Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей.

“За наявною інформацією серед прикордонників низка військовослужбовців зазнала поранень”, – інформують у пресслужбі.

Військовослужбовці ДПСУ разом зі Збройними силами вживають всіх заходів, щоб зупинити ворога.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. ОНОВЛЮЄТЬСЯ