УКРАЇНА ЗАПРОВАДИЛА ВОЄННИЙ СТАН

Володимир Зеленський. Фото: пресслужба ОП

Рада нацбезпеки і оборони України після російської атаки оголосила воєнний стан.

Як передає “Новинарня“, про це у відеовключенні за чверть сьома ранку заявив президент Володимир Зеленський.

“Шановні громадяни України!

Сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі.

Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по наших прикордонниках, прикордонних загонах. У багатьох містах України було чутно вибухи.

Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави.

Хвилину тому я провів телефонну розмову з президентом [США Джо] Байденом. Сполучені Штати Америки вже почали гуртувати міжнародну підтримку”, – сказав Зеленський.

“Сьогодні від вас, від кожного з вас потрібен спокій. За можливості, залишайтесь, будь ласка, вдома.

Ми працюємо. Армія працює. Працює весь сектор безпеки й оборони України.

На зв’язку з вами буду постійно я, РНБО, Кабінет Міністрів України. Незабаром я знову вийду на зв’язок.

Без паніки! Ми сильні, ми готові до всього. Ми всіх переможемо. Бо ми – це Україна. Слава Україні!” – заявив Зеленський у форматі короткого звернення-селфі для соцмереж.

Раніше цього ранку президент РФ Путін заявив про початок “спеціальної військової операції на Донбасі”, після чого Росія вдалася до масованого ракетного удару по Україні.

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