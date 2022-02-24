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Порятунок з-під удару: винищувач ЗСУ приземлився в Румунії, – МО СР

24/02/2022 15:27

Під час порятунку українських літаків з-під ранкового ракетного удару РФ по наших аеродромах один із винищувачів Повітряних сил ЗСУ приземлився в союзній Румунії.

Як передає “Новинарня“, про це вранці повідомило “Румунське міжнародне радіо” з посиланням на пресслужбу міноборони країни.

“У четвер, 24 лютого, о 6:17 два літаки F-16 Fighting Falcon ВПС Румунії здійснили перехоплення на кордоні з Румунією військового літака Су-27… (…) через можливе порушення порядку використання повітряного простору Румунії. Військові літаки виявили літак Су-27, що належить ВПС України, котрий був супроводжений до 95-ї авіабази в місті Бакеу  з примусовою його посадкою, яка завершилася о 07.05″, – інформує МО СР.

“Після приземлення український військовий льотчик добровільно віддав себе в розпорядження  румунській владі, яка вживає всіх необхідних в цих ситуаціях правових заходів”, – зазначили у відомстві.

За висновком “Новинарня“, ця історія”, швидше за все, лягає у сценарій порятунку літаків ПС ЗСУ в повітрі, коли наше командування вже знало про час планованого ракетного удару росіян по військових аеродромах України – о 5-й ранку – і завчасно прибрало їх із летовищ.

Раніше радник глави МВС Антон Геращенко писав, що в Житомирській області, на аеродромі ПС в смт Озерне обстріл ракетами, підбито один літак ЗСУ.

Позиція Румунії

З іншого боку, що стосується безпекової ситуації в Україні, міноборони Румунії повідомило, що “збройні сили СР ввели в дію військові командні пункти, на які покладені обов’язки щодо моніторингу ситуації та координації сил і засобів для конкретних ситуацій, котрі можуть виникнути”.

Керівництво міноборони Румунії вживає “всі необхідні заходи реагування, як безпосередньо покладені на установу, так і на підтримку інших складових системи національної безпеки, відповідно до заздалегідь розроблених планів міжінституційної співпраці”.

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