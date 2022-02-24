Росіяни захопили два населені пункти на Луганщині, – МВС

Російські окупаційні війська захопили два населені пункти в Луганській області. Йдеться про села Городище та Мілове.
Про це у четвер, 24 лютого, повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
“Захоплено села Городище та Мілове Луганської області”, – йдеться в повідомленні.
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