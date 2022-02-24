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“Росіяни вмиються власною кров’ю”: Залужний звернувся до українців

24/02/2022 20:19

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний звернувся до громадян України та світової спільноти.

Як передає “Новинарня“, відповідне повідомлення він опублікував у фейсбуці о 19:38 у четвер, 24 лютого.

“Шановні генерали, офіцери, сержанти і солдати! Дорогі бойові друзі! Дякую кожному з вас, хто сьогодні в строю боронить нашу землю від російського окупанта. Спасибі вашим рідним за те, що чекають. Дякую Українському Народу за довіру, допомогу, молитви”, – йдеться у дописі.

Також Залужний звернувся англійською до світу: “Thanks to all our foreign partners. But now it is time to act, not to discuss” (Дякуємо всім нашим іноземним партнерам. Але зараз час діяти, а не вести дискусії, – “Н”)

“Молимося за душі загиблих побратимів і швидке одужання поранених. Боремося далі! Весь сектор безпеки і оборони дає гідну відсіч. Буде тяжко, але ми встоїмо. Бліцкригу у росіян не вийшло. Вмиються власною кров’ю! За нами правда. З нами Бог. І Перемога буде за нами!”, – запевнив Головнокомандувач ЗСУ.

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