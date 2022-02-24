Російські кораблі атакували острів Зміїний

Острів Зміїний атакували з російських кораблів.
Про це в 16:30 повідомила пресслужба ДПСУ.
Окупанти вели вогонь по острову зі ствольної корабельної зброї.
“Прикордонники та ЗСУ тримають оборону”, – йдеться в повідомленні.
Наразі в районі острова знаходиться два кораблі ЧФ РФ “Москва” та “Василий Быков”.
Читайте також:
Росія може захопити острів Зміїний, але Київ уже посилив його оборону, – Риженко
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!