На об’їзній дорозі Харкова спалено чотири танки РФ

На об’їзній дорозі Харкова спалено чотири танки російських окупантів.
Про це у вівторок, 24 лютого, близько 10:20 інформує пресцентр Генштабу ЗСУ.
“За оперативною інформацією Генерального штабу ЗС України, на об’їзній дорозі міста Харків спалено 4 танки російських окупантів”, – йдеться в офіційному повідомленні.
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